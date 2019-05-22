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سياسة

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

الإيطالي المحرر أليساندرو ساندريني
الإيطالي المحرر أليساندرو ساندريني
22/5/2019

قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا في بيان الأربعاء إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو ثلاث سنوات.

التفاصيل
  • البيان: المخابرات والشرطة ووزارة الخارجية الإيطالية عملت معا لتأمين إطلاق سراح أليساندرو ساندريني (32 عاما)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا.
  • كان ساندريني قد سافر جوا إلى تركيا في أكتوبر تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة لكنه اختفى بعد ذلك بوقت قصير. وبعد مرور عام، اتصل ساندريني بعائلته وأبلغها بأنه تعرض للخطف في أحد شوارع مدينة أضنة في جنوب تركيا.
  • بث خاطفوه تسجيلين مصورين بعد ذلك، أحدهما نُشر على الإنترنت في يوليو تموز الماضي وظهر فيه مرتديا زيا برتقالي اللون ويقف خلفه مسلحان.
  • قال ساندريني، مطالبا إيطاليا بالتوصل إلى اتفاق مع خاطفيه، "يقولون إنهم سئموا مني وإنني سأُقتل إذا لم ينته كل هذا الأمر بسرعة".
  • ساندريني هو ثاني رهينة إيطالي يطلق سراحه خلال الشهرين الماضيين. وكان الأول هو رجل الأعمال سيرجيو زانوتي، وهو أيضا من بريشا، والذي تعرض للخطف في أبريل نيسان 2016.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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