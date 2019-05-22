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سياسة|إندونيسيا

أعمال شغب عنيفة في إندونيسيا عقب إعلان نتائج الانتخابات

أعمال شغب وقعت في العاصمة جاكرتا احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات
أعمال شغب وقعت في العاصمة جاكرتا احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات
22/5/2019

اندلعت أعمال شغب عنيفة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا احتجاجا على إعلان نتائج الانتخابات رسميا في إندونيسيا.

التفاصيل
  • قال حاكم العاصمة جاكرتا في مؤتمر صحفي إن أعمال الشغب التي وقعت في العاصمة اليوم احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح 200 شخص.
  • خرجت مظاهرات ضخمة في شوارع جاكرتا بعد أن أكدت مفوضية الانتخابات فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وأعلنت الشرطة اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا بتهمة إثارة الشغب في جاكرتا.
  • بدأ أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، احتجاجات سلمية أمس الثلاثاء قبل أن يشوبها العنف بحلول المساء مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.
  • أكدت مفوضية الانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5 % في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/ نيسان مقارنة مع 44.5% حصل عليها سوبيانتو.
  • حظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لكن سوبيانتو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق.
المصدر : وكالات
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