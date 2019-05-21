ميدل إيست آي: إعدام العودة والقرني والعمري بعد رمضان

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر حكومية سعودية وعائلات إن السلطات في الرياض تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام علماء الدين سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

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