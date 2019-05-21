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سياسة|مصر

مقتل 16 مسلحا بشمال سيناء في اشتباكات مع الشرطة المصرية

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية
21/5/2019

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الأمن قتلت 16 مسلحا في اشتباكات معها في مدينة العريش في شمال سيناء.

التفاصيل:
  • وسائل إعلام مصرية نقلت عن بيان للوزارة إنه "تم القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما".
  • البيان أضاف أنه عثر بحوزة المسلحين على "أسلحة نارية ومتفجرات" وأنهم كانوا يخططون "لسلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش".
  • الداخلية المصرية كانت قد أعلنت، أمس الإثنين، عن مقتل 12 شخصًا، قالت إنهم منتمون لحركة "حسم" التي تعتبرها مصر وواشنطن "إرهابية".
  • مقتل المسلحين يأتي بعد أيام من إصابة 17 شخصًا بجروح في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بالقرب من منطقة الأهرامات.
  • تقع شبه جزيرة سيناء، التي تناهز مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع، في أقصى شمال شرق مصر.
  • في التاسع من فبراير/ شباط 2018، بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء، وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل نحو 650 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، ونحو 45 عسكريا، بحسب الارقام التي أعلنها الجيش.
  • تحقيق أجرته "رويترز" في أبريل/نيسان وجد أن قوات الأمن المصرية قتلت المئات من المشتبه بهم خلال ما وصفتها وزارة الداخلية بوقائع تبادل لإطلاق النيران، لكن أقارب القتلى قالوا إنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
  • منظمات حقوق الإنسان تتهم مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية كجزء من حملة قمع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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