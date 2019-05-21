صحفيان عربيان محتجزان في السعودية منذ أشهر.. ما قصتهما؟

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الثلاثاء، إن السعودية تحتجز منذ أشهر، صحفييْن: أحدهما يمني، والآخر أردني.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة (غير حكومية) التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، عبر موقعها على الإنترنت.

التفاصيل:

البيان أوضح أن المملكة "احتجزت الصحفي اليمني مروان المريسي، والأردني عبد الرحمن فرحانة، بعد أن كان الأول في عداد المفقودين منذ يونيو/حزيران 2018، والثاني منذ فبراير/شباط 2019".

البيان أضاف أن "عائلة الصحفي اليمني المريسي، حصلت أخيرًا على أخبار بشأن مصيره، إذ أكدت زوجته في تغريدة أنها تلقت منه مكالمة هاتفية دامت بضع دقائق، لتعلم للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره أنه لا يزال على قيد الحياة".

البيان أضاف أن "عائلة الصحفي اليمني المريسي، حصلت أخيرًا على أخبار بشأن مصيره، إذ أكدت زوجته في تغريدة أنها تلقت منه مكالمة هاتفية دامت بضع دقائق، لتعلم للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره أنه لا يزال على قيد الحياة". #اين_مروان_المريسي الحمدلله رب العالمين وبعد مرور سنة من أعتقال زوجي تواصل معي اليوم بتاريخ 8/رمضان 1440الساعة 12

ضهراً للمرة الأولى بعد مرور سنة اتصال لم يدوم دقائق وطمئننا علية انه مازال على قيد الحياة وأتمنى زيارته والاطمئنان على صحتة باقرب وقت ممكن والأفراج عنه — روان (@TheGreatRawan) May 13, 2019

شقيقة المريسي كشفت في تغريدة لها على تويتر أنها تلقت اتصالا منه في 13 مايو/أيار والاطمئنان عليه.

البيان تابع أن "أفرادا من عائلة الصحفي الأردني فرحانة، علموا أن المملكة أبلغت السفارة الأردنية بالإفراج قريبا عن الصحفي الستيني، دون تحديد موعد، وهو ما يُفسر على أنه اعتراف باحتجازه".

أخذت @RSF_inter علماً باحتجاز الصحفي اليمني #مروان_المريسي والأردني #عبد_الرحمن_فرحانة في المملكة العربية #السعودية، علماً أن الأول ظل في عداد المفقودين منذ يونيو/حزيران 2018 والثاني منذ فبراير/شباط 2019.https://t.co/5yc582w31M — مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) May 20, 2019

السبب مجهول

لفتت المنظمة إلى أن سبب اعتقال الصحفيَيْن لا يزال مجهولاً، وكذلك الأمر بالنسبة لمكان احتجازهما.

لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن ما ورد ببيان المنظمة حول احتجاز الصحفيين الذين تقول المنظمة إن أحدهما يكتب لقناة "الجزيرة".

وفق رواية "تهاني" شقيقة المريسي فإنه في الأول من يونيو/حزيران 2018، أخذ "مروان" ابنه المريض للمستشفى وقضى هناك ليلا طويلا، ثم توجه إلى منزله ليأخذ قسطا من الراحة وليرى أطفاله الذين تركهم عند جيرانه، وبينما هو عائد من المستشفى تفاجأ بأشخاص لا يعرفهم، أخذوه إلى مكان مجهول.

ومنذ ذلك اليوم ورحلة البحث عن اخي متواصلة، وهاتفه مغلق، وفي كل مرة نسأل الجهات المختصة يقولون لنا "جاري التحقيق معه وعليكم بالصبر وعدم إثارة الموضوع أو التصعيد وذلك لمصلحته"!؟

9/23 https://t.co/fdkyuPqmsg — Tahany (@tahanyalmureysi) April 18, 2019

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