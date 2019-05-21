شاهد: أول إفطار في الكونغرس.. والمئات يتظاهرون دعما لإلهان عمر

شهدت نيويورك مظاهرة مؤيدة للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، التي تواجه اتهامات بـ"معاداة السامية".

كما أقام أعضاء مسلمون في الكونغرس الأمريكي، الإثنين، حفل إفطار رمضاني بمبنى "الكابيتول"، في فعالية هي الأولى من نوعها.

التفاصيل:

شارك في التظاهرة المؤيدة لإلهان عمر، الإثنين، المئات من المسلمين والمسيحيين واليهود المناهضين للصهيونية، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية" و"شكرا إلهان على سعيك لخلق عالم يسوده العدل" و"لا للتهاون أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا".



اللوبي الإسرائيلي

في كلمة له خلال التظاهرة، قال أحد المتظاهرين "دوفيد فيلدمان"، إن النائبة إلهان عمر تكشف حقائق اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس.

فيلدمان، أكد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، لا يعني مطلقا معاداة السامية.

فيلدمان تابع قائلا: "توجيه تهمة معاداة السامية للأشخاص لا يضفي الشرعية على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وننتظر من اليهود ساسة شجعان، مثل إلهان عمر".



أول إفطار في الكونغرس

أقام أعضاء مسلمون في الكونغرس الأمريكي، حفل إفطار رمضاني بمبنى "الكابيتول"، في فعالية هي الأولى من نوعها.

حضر الفعالية مساء الإثنين، العديد من أعضاء مجلس النواب وموظفون في الكونغرس.

نظَم الحفل كل من إلهان عمر، ورشيدة طليب، وأندريه كارسون وهم أعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بالاشتراك مع منظمة "مناصري المسلمين" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية.



في خطاب ألقته قبيل بدأ الإفطار، أكدت النائبة عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، على "الأهمية التاريخية" للحدث.

طليب أضافت: "هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلماً من أجل إشعال الخوف وتعزيز أجندة الكراهية".

“Breaking bread is what makes this whole moment sacred and special.”-@AOC pic.twitter.com/kuL61oZqlc — Muslim Advocates (@MuslimAdvocates) May 21, 2019

يقام حفل إفطار سنوي في البيت الأبيض في شهر رمضان المبارك كل عام، في تقليد بدأه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واستمر به الرؤساء المتعاقبون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

“Breaking bread is what makes this whole moment sacred and special.”-@AOC pic.twitter.com/kuL61oZqlc — Muslim Advocates (@MuslimAdvocates) May 21, 2019

هذه المرة الأولى التي ينظم فيها حفل إفطار رمضاني في الكونغرس الأمريكي.

خلفيات:

يستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، النائبة إلهان، منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.

تتهم هذه الجهات النائبة بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه إلهان بشدة.

كان آخر هجوم لـ"ترمب" على إلهان في أبريل/نيسان الماضي، عندما نشر مقطع فيديو لها وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقب على الفيديو بتعليق: "لن ننسى أبدا".!

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019