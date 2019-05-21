توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

وجهت الشرطة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء، اتهامات بالإرهاب للأسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس/ آذار الماضي.

اتهامات بالقتل:

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إنها وجهت للمتهم بالقتل في إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس/ آذار تهمة ارتكاب عمل إرهابي، وأوضحت أنها وجهت الاتهام لبرينتون تارانت بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه برنتون تارانت أيضا 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس/آذار.

ذكرت الشرطة في بيان أنه تم توجيه تهمة التورط في عمل إرهابي إلى برينتون تارانت بموجب المادة "6 أ" من قانون كبح الإرهاب لعام 2002.

كما تم توجيه اتهام قتل إضافي يتعلق بمقتل مواطن تركي في وقت سابق من هذا الشهر، وتهمتين إضافيتين بالشروع في القتل.

قال مايك بوش مفوض الشرطة في بيان "ستنطوي التهمة على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش يوم 15 مارس 2019".

أسوأ حادث في نيوزيلندا:

يتهم تارانت، الذي وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، بفتح النار على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس/آذار، في أسوأ حادث إطلاق نار تشهده نيوزيلندا على الإطلاق.

من المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة في 14 يونيو/حزيران بعد أن وُضع في الحبس الاحتياطي في أبريل/ نيسان وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة.

جاء في بيان الشرطة أنها أبلغت زهاء 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية الموجهة لتارانت وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء.

في أبريل/ نيسان، ظهر السفاح الأسترالي، بمحكمة كرايستشيرش العليا عبر رابط فيديو من السجن الوحيد مشدد الحراسة في نيوزيلندا، ويقع في أوكلاند على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمالي كرايستشيرش.

السفاح، برينتون تارانت، كان يحمل أسلحة نصف آلية واستهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بنيوزلندا، وبثّ هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة في مجزرة قتل فيها 51 شخصا وأصاب العشرات.

كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد وصفت الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.

تشييع ضحايا "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا

قانون مكافحة الإرهاب: