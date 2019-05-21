تضارب التصريحات بين الحوثيين والتحالف حول هجوم نجران

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن التحالف السعودي الإماراتي قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة.

لكن قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي قالت إنها استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالسعودية.

تصريحات المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي:

(واس) نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

المالكي أضاف "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

المالكي حذر "المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

لم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : تصعيد الهجمات الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية تهديد إقليمي ودولي. https://t.co/Uu65Bz5jo0#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 21, 2019

الحوثيون يردون:

تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، قال إن جماعة الحوثي استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران السعودي، ما أسفر عن نشوب حريق في المكان.

القناة نقلت عن مصدر في سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، قوله إن سلاح الجو المسير نفذ اليوم الثلاثاء هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران.

جماعة الحوثي نفت أمس الإثنين تقارير إعلامية سعودية ذكرت أنها أطلقت صاروخا باليستيًا باتجاه مكة. وشدد الحوثيون في بيان على أنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".

كانت وسائل إعلام سعودية، ذكرت أمس أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة، والآخر فوق مدينة جدة غربي السعودية.

يجيء ذلك في وقت يشهد توترًا شديدًا بين طهران ودول الخليج الحليفة لواشنطن.

https://twitter.com/almasirah/status/1130667558451982337?ref_src=twsrc%5Etfw

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