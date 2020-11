ترمب يقلل من التهديد الإيراني.. وروحاني: المقاومة خيارنا الوحيد

نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية؛ لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على أن المقاومة هي الخيار الوحيد.

تصريحات روحاني:

ترامب يقلل من أهمية التهديد الإيراني:

….Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse – very sad for the Iranian people!

