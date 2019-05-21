الشرطة الهولندية تعتقل سوريا يشتبه بأنه قيادي في جبهة النصرة

قال الادعاء العام في هولندا إن الشرطة ألقت القبض على سوري يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة، وهي الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

القبض على سوري يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة