السودان: مفاوضات الجيش والمحتجين تتعثر مجددا حول مجلس الحكم

لليوم الثاني على التوالي، أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.

تعثر المفاوضات واستمرار الاحتجاجات:

تسليم السلطة للمدنيين.. عقدة الحل:

إحباط.. و" لعبة سياسية قذرة"

المجتمع الدولي يدعو لتسريع السلطة للمدنيين:

Today, I welcomed diplomatic partners to Washington to discuss support for the transition to a civilian-led interim government in #Sudan pic.twitter.com/oyuRTy1YuK

— Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) May 17, 2019