واشنطن تدعو إسرائيليين للمشاركة في مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوات لشخصيات إسرائيلية، للمشاركة في جلسة المنامة الاقتصادية، التي ستقام نهاية شهر يونيو المقبل، وفق قناة (13) العبرية الخاصة.

دعوات مؤتمر البحرين الاقتصادي:

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يونيو/حزيران المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الخطة الاقتصادية الخاصة بـما بات يعرف بـ "صفقة القرن".

تلقت عدة شخصيات إسرائيلية رسمية وغير رسمية من رجال أعمال، دعوات للحضور والمشاركة في المؤتمر الذي تلقى العديد من الدول العربية دعوات للمشاركة فيه.

تسعى إدارة ترمب لجمع مئات المليارات من الدولارات لتقديمها للفلسطينيين في غزة وذلك ضمن خطة الصفقة.

تعد "صفقة القرن" خطة سلام وضعتها الإدارة الأمريكية، ولم تكشف النقاب عن تفاصيلها رسميا، وتعارضها كل من السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية وحركة المقامة الإسلامية حماس التي تدير قطاع غزة.

تعتزم واشنطن الكشف عن تفاصيل الصفقة الشهر المقبل، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات كبيرة لمصلحة إسرائيل.

القيادة الفلسطينية ترفض صفقة القرن: