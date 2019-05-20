ناشطة إيغورية: إجبار المسلمات على الزواج من صينيين شيوعيين

قالت الناشطة الإيغورية "تجبر الفتيات في تركستان على الزواج من الصينيين الشيوعيين تحت مسمى التعايش السلمي أو البقاء معهم في بيت واحد بحجة القرابة".

قالت الناشطة الإيغورية مريم عبد الملك إن نساء تركستان الشرقية يعانين من أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي مما لا يتصوره أي عقل بشري حيث يحرمن من جميع حقوقهن الأساسية.

أبرز تصريحات مريم عبد الملك لـ (الجزيرة مباشر)