مسؤولون أمريكيون يطلعون الكونغرس على تطورات ملف إيران

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترمب سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب الثلاثاء على التطورات بشأن إيران.

كبار مسؤولي إدارة ترمب سيطلعون الكونغرس على التطورات بشأن إيران:

المصادر أوضحت أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل عن أجهزة المخابرات، لكنها لم تذكر اسمه.

أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ طالبوا إدارة ترمب بتقديم المزيد من المعلومات عن التوتر المتصاعد بين بلادهم وبين إيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد إيران في تغريدة (الأحد) ما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

تغريدة ترمب جاءت بعد سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

لم يصب أحد في الهجوم على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

التصعيد مع إيران