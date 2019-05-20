قطر: لم نتلق أي دعوة لحضور قمتي مكة الطارئتين

قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إن الدوحة لم تتلق أي دعوة رسمية لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين دعت لهما السعودية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية : "إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كلّ المشكلات سيتمّ تسويتها"…فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين". pic.twitter.com/sYAhcGOqJ2
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019
وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية :
ترامب قال إنّه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أنّ إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة.
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019
وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية :
تصريحات الجبير عبارة عن أسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء او مؤتمر صحفي منذ بدء الحصار ولم يقدموا اي دليل عليها
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019
من المفارقات التي تبعث على الأسف معاودة الهجوم على دولة قطر في نفس سياق الحديث عن توحيد الصف الخليجي والعربي، يبدو أن السيد الجبير فاته أن السياسات التي انتجتها دول الحصار في السنتين الاخيرتين كانت من أهم عوامل تمزيق الصف الخليجي والعربي والتي منها حصارهم لدولة قطر. pic.twitter.com/Or02Nwqgak
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) May 19, 2019