قطر: لم نتلق أي دعوة لحضور قمتي مكة الطارئتين

قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إن الدوحة لم تتلق أي دعوة رسمية لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين دعت لهما السعودية.

التفاصيل:

مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، نقل اليوم الإثنين عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين"، في إشارة إلى قمتين طارئتين لزعماء دول الخليج والدول العربية في السعودية هذا الشهر بعد هجمات على أصول نفطية سعودية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية : "إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كلّ المشكلات سيتمّ تسويتها"…فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين". pic.twitter.com/sYAhcGOqJ2 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا (السبت) إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو/أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على منشأتي نفط في المملكة فضلًا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

تصريحات المريخي جاءت على هامش حفل إصدار التقرير السنوي 2018 لصندوق قطر للتنمية، وفق الرميحي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية :

ترامب قال إنّه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أنّ إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة. — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019

المريخي: ترمب قال إنه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أن إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة.

المريخي: إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كل المشكلات سيتم تسويتها… فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين، ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين.

وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية :

تصريحات الجبير عبارة عن أسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء او مؤتمر صحفي منذ بدء الحصار ولم يقدموا اي دليل عليها — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 20, 2019

وحول الاتهامات التي وجهها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لقطر علق المريخي بالقول: تصريحات الجبير عبارة عن اسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء أو مؤتمر صحفي منذ بدء الحصار ولم يقدموا أي دليل عليها.

كان الجبير قد قال إن قطر أساءت لدول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1995. وشدد في مؤتمر صحفي بالرياض، على أن السعودية لا تسمح لقطر بالتدخل في شؤونها الداخلية والقيام بأعمال تخريبية فيها واستخدام منصاتها الإعلامية للتحريض على أعمال العنف، على حد تعبيره.

من المفارقات التي تبعث على الأسف معاودة الهجوم على دولة قطر في نفس سياق الحديث عن توحيد الصف الخليجي والعربي، يبدو أن السيد الجبير فاته أن السياسات التي انتجتها دول الحصار في السنتين الاخيرتين كانت من أهم عوامل تمزيق الصف الخليجي والعربي والتي منها حصارهم لدولة قطر. pic.twitter.com/Or02Nwqgak — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) May 19, 2019