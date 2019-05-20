قائد الجيش الجزائري: الانتخابات أفضل سبيل لتخطي الأزمة

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، الإثنين، إن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد وتجنب الفراغ الدستوري.

التفاصيل:

قايد صالح أعلن تمسكه بالانتخابات الرئاسية في الجزائر في موعدها، وقال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرابع من يوليو/تموز المقبل "محاولة لإطالة الأزمة".

قايد صالح: لابد من الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات لتنظيمها والإشراف عليها .

قايد صالح: إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي يؤدي لانزلاقات خطيرة.

قايد صالح: يجب التعجيل بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات كضمانة لحماية أصوات المواطنين.

قايد صالح: ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات.

تعد هذه دعوة مباشرة للحكومة من أجل إصدار مشروع قانون يحدد شكل وطريقة عمل هذه الهيئة.

رئيس الأركان حث على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" دون أن يذكر تاريخًا لإجراء التصويت.

قايد صالح دعا "الخيرين الغيورين على سمعة بلادهم بين الأمم إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيري لمستقبل البلاد".

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