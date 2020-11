ظريف يرد على تهديدات ترمب بتدمير إيران

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الإثنين، على التهديدات الأخيرة للرئيس دونالد ترمب لبلاده، مؤكدا أن "تبجحات" الرئيس الأمريكي "لن تقضي على إيران".

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works!

— Javad Zarif (@JZarif) May 20, 2019