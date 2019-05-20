ظريف يرد على تهديدات ترمب بتدمير إيران

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الإثنين، على التهديدات الأخيرة للرئيس دونالد ترمب لبلاده، مؤكدا أن "تبجحات" الرئيس الأمريكي "لن تقضي على إيران".

التفاصيل:

ظريف كتب على حسابه على تويتر أن "ترمب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد آلاف السنين.

ظريف أضاف أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) May 20, 2019

ماذا قال ترمب؟

هذا التصريح رد مباشر على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأمريكي ضد إيران ليل الأحد على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

ترمب كتب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

ترمب قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: إذا كان يتعين علي أن أغزو إيران فسأغزوها اقتصاديا.

ترمب أضاف: سنستمر في الضغط اقتصاديا على إيران، وتابع: لا نسعى إلى حرب مع إيران لكن لا نريدها أن تمتلك أسلحة نووية.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

توجه ظريف إلى ترمب بالقول "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام".

لا تستفزوا أمريكا

فيما يتصاعد قلق المجتمع الدولي من التوتر المتنامي، نصح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من جنيف "الإيرانيين بعدم التقليل من عزم الجانب الأمريكي".

هانت أضاف أن الأمريكيين "لا يسعون إلى النزاع، لا يريدون الحرب مع إيران، ولكن إذا هوجمت مصالح أمريكية فسيردون وهو أمر على الإيرانيين أن يفكروا فيه مليا، مليا جدا".

هانت تابع "نحن قلقون طبعا ونريد نزع فتيل التصعيد"، محملا إيران و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" مسؤولية الوضع الراهن.

تصاعد التوتر