شاهد: أضرار "أرامكو" بعد استهدافها بطائرات الحوثيين

حصلت الجزيرة على صور أقمار صناعية كشفت حجم الضرر الذي لحق بمحطة أرامكو السعودية لضخ النفط الخام رقم 8 التي استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة ملغمة في 14 من مايو/ أيار الجاري.

صور فضائية تظهر الأضرار في أرامكو بعد أن استهدفها الحوثيين:

تُـظهر الصور التي التقطت بعد يوم واحد من الهجوم كسرا وتسربا نفطيا في محطة الضخ المستهدفة.

الصور تكشف عن دقة عالية في الاستهداف وتثير تساؤلات عن مدى خطورة تعرض البنية التحتية للنفط والغاز في السعودية إلى هجمات أخرى.

حصلت الجزيرة على صور أقمار صناعية لمحطة أرامكو رقم 8 بعد يوم واحد من الهجوم، وهي إحدى المحطتين المستهدفتين وتقع على مسافة 79 كم من محافظة عفيف.

بحسب فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الصناعية فإن صورة الـ 15 من مايو وبعد مقارنتها بصورة قبل الاستهداف بعدة أيام، تظهر كسرا في الأنبوب بلغ عرضه حوالي 4 أمتار، إضافة إلى تسرب كثيف للنفط الخام امتد على مساحة 1000 متر مربع حتى وقت التقاط الصورة في صباح اليوم نفسه.

الهجوم الذي استهدف الأنبوب جرى في نطاق 11 متر مربع فقط هو نطاق ضيق جدا مقارنة بالمساحة الإجمالية للمحطة التي تقدر بـ 115 ألف متر مربع.

هذا يعني أن الهجوم لم يكن استهدافا عشوائيا أو أن اصابة الأنبوب كانت محض صدفة بل كانت دقيقة بما يكفي لتمييز الأنبوب واستهدافه دون المنشآت الإدارية والسكنية المحيطة به.

لوحظ أثناء بحثنا بين الصور الفضائية الملتقطة ظهور مسار صوري لعملية استطلاع واسعة بالأقمار الصناعية نُفذت من قبل جهة لا تزال مجهولة وذلك بين منطقتي الدوادمي وينبع على امتداد خط النفط المستهدف بين 3 و13 من مايو أيار الجاري. أي في الفترة التي سبقت مباشرة يوم الهجوم الحوثي على خط النفط.

الأكثر غرابة أن عملية الاستطلاع تلك بدأت بالتزامن مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران خاصة وأنه لم يسبق رصد هذا الأنبوب قبل هذه الفترة بسنوات.

بنك أهداف يتضمن 300 هدف سعودي:

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، أن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية يأتي تدشيناً لعمليات عسكرية تستهدف بنك أهداف يضم 300 هدف حيوي وعسكري.

أشار مصدر حوثي إلى أن هذه الأهداف تشمل مقار ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، والقواعد َ العسكرية التابعة للدولتين في اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت، الثلاثاء الماضي، هجوما على محطتين لضخ النفط ضمن خط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط، الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.

وأقرت الحكومة السعودية بالهجوم، وقالت إنه أوقف تدفق النفط في الأنبوب.