روسيا تقول إنها أحبطت هجوما على قاعدتها الرئيسية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجومًا بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا مطلع الأسبوع واتهمت مقاتلي جبهة النصرة بالمسؤولية عن الهجوم.

التفاصيل:

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها اليوم الإثنين إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا مطلع الأسبوع، متهمة مقاتلي "جبهة النصرة " بالمسؤولية عن الهجوم.

الوكالة نسبت للوزارة قولها إنها أسقطت ستة صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية، وقالت وزارة الدفاع الروسية "المقاتلون أطلقوا ستة صواريخ مطلع الأسبوع تم تدميرها بالكامل".

قاعدة (حميميم) العسكرية تتعرض لهجمات بين الحين والآخر بطائرات مسيرة، وتتهم روسيا فصائل مناوئة للأسد بالوقوف وراء الهجوم، في حين يقول معارضون إن استهداف القاعدة يأتي بسبب مساندة روسيا لنظام الأسد، ومشاركتها في شن غارات عنيفة على مناطق المعارضة، تتسبب في قتل مدنيين.

يأتي الهجوم على القاعدة في وقت تشارك به روسيا في حملة قصف على مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، تتزامن مع محاولات النظام وحلفائه تحقيق مكاسب ميدانية في جنوب غربي إدلب، وانتزاع المزيد من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هناك.

مساء الجمعة، قال التلفزيون السوري، إن الدفاعات السورية الجوية استهدفت أجسامًا مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة، في إشارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتمكنت من إسقاط عدد منها.

بوتين يجتمع مع بشار الأسد أثناء زيارته في قاعدة حميميم في اللاذقية في سوريا في 11 ديسمبر 2017