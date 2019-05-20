رئيس الوزراء الفلسطيني: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر البحرين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده واشنطن في البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحل سياسي وليس اقتصاديا:

رئيس الوزراء الفلسطيني قال في كلمة له اليوم الإثنين لدى ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسيًا.

اشتية أضاف مخاطبا الصحفيين "يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت" في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته الولايات المتحدة، أمس الأحد.

اشتية: الشأن الاقتصادي نتاج الحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال.

اشتية: الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية.

اشتية ندد باستمرار "قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

مؤتمر البحرين:

البيت الأبيض ذكر أمس الأحد أن الولايات المتحدة ستعقد "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو/حزيران المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترمب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

البيت الأبيض قال في بيان إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأمريكية.

البيت الأبيض أوضح أن مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" في البحرين يعقد يومي 25 و26 من يونيو/حزيران المقبل ويستهدف "حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة" التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

خطة السلام الأمريكية التي قام بصياغتها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي, مع نتنياهو (غيتي)

صفقة القرن: