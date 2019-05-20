تنصيب الممثل الكوميدي زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

شهدت أوكرانيا الإثنين تنصيب الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

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عقب تنصيبه، أعلن زيلينسكي حل البرلمان.

الرئيس الجديد ذكر أن أولى مهامه ستكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

زيلينسكي: لا يمكن إجراء حوار مع روسيا إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب.

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