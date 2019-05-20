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سياسة|أوكرانيا

تنصيب الممثل الكوميدي زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
20/5/2019

شهدت أوكرانيا الإثنين تنصيب الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

التفاصيل    
  • عقب تنصيبه، أعلن زيلينسكي حل البرلمان.
  • الرئيس الجديد ذكر أن أولى مهامه ستكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
  • زيلينسكي: لا يمكن إجراء حوار مع روسيا إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب.
خلفيات
  • قدم زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي يبلغ من العمر 41 عاما واشتهر بلعب دور رئيس في برنامج تلفزيوني شهير، نفسه في الحملة الانتخابية على إنه بديل للمؤسسة السياسية التي تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المتجذر في البلاد.
  • فاز زيلينسكي بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو الشهر الماضي، بعدما فاز بنحو ثلاثة أرباع الأصوات.
  • ذكرت وسائل إعلام حكومية أن زيلينسكي أراد أن يتم تنصيبه يوم أمس الأحد، أثناء تكريم أوكرانيا لضحايا القمع السياسي.
  • كان زيلينسكي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مقطع قصير تم بثه على القناة الأوكرانية 1 + 1 عشية رأس السنة الجديدة، قبل منتصف الليل، في الوقت الذي كان فيه الشعب ينتظر خطاب الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت بترو بوروشينكو.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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