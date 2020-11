ترمب يهدد بتدمير إيران ويتحدث عن غزوها اقتصاديا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة مصالح أمريكية، بينما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترًا كبيرًا منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ترمب يهدد:

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019