بعد القائمة السوداء.. غوغل تحظر هواوي من خدمات وتحديثات

علقت شركة غوغل التابعة لألفابت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر.

ضربة جديدة:

بحسب مصدر مطلع أوقفت غوغل أعمالها التي تتطلب نقل منتجات فنية وبرمجية مع الشركة الصينية ما يمثل ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.

بهذه الخطوة، تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات على أندرويد، بما فيها، غوغل بلاي، والبريد الإلكتروني جيميل.

متحدث باسم غوغل قال إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات تقدمها غوغل، وأضاف المتحدث "إننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات".

المتحدث، أوضح "بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل غوغل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها غوغل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية".

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، هواوي تكنولوجيز إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيودًا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وزارة التجارة الأمريكية قالت يوم الجمعة إنها تدرس تقليص العقوبات على هواوي "لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها." ولم يتضح على الفور يوم الأحد ما إذا كانت إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول قد تأثرت.

ستستمر هواوي في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانًا وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.

غوغل تقول إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

خطة طارئة:

غوغل تحظر هواوي من استخدام خدماتها وتحديثات أندرويد