السلطات المصرية تقرر الإفراج عن معارضين بارزين

قالت مصادر رسمية إن السلطات المصرية قررت الإفراج عن معارضين بارزين دعا أحدهم لاستفتاء شعبي على استمرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من عدمه.

التفاصيل:

ذكرت وسائل إعلام محلية بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "قرارا صدر اليوم من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وسائل الإعلام نقلت عن مصدر أمني قوله أن "هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".

المصدر الأمني أوضح أن "الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات".

لم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية ولا محامي المتهمين حتى الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

من هم المفرج عنهم: