السعودية تعترض صاروخين.. والحوثيون ينفون استهداف مكة

قالت وسائل إعلام سعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت فجر الإثنين، صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة، والآخر فوق مدينة جدة غربي السعودية.

استهداف مكة:

الفضائية السعودية أوضحت أن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين. وقالت إن "السلطات السعودية ستصدر بيانًا رسميًا في وقت لاحق".

السعودية اتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الواقعة، وذكرت أن محاولة استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان آخرها في يوليو/تموز 2017، وتم تدمير الصاروخ آنذاك.

الحوثيون ينفون:

نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، "استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لمكة المكرمة"، مشددًا على أنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".

سريع أوضح عبر صفحته على "الفيسبوك" أن النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على اليمن. واعتبر أن النظام السعودي يحاول مجددًا استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة والتغطية على جرائمه المرتكبة بحق اليمنيين.

سريع: عملياتنا العسكرية لا نتردد في الإعلان عنها ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا.

خلفيات: