الداخلية المصرية: مقتل 12 شخصا من حركة "حسم" بغرب القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، مقتل 12 عضوًا من حركة "حسم" في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة منزلين كانوا يقيمون فيهما في القاهرة.

التفاصيل:

الداخلية المصرية، أعلنت الإثنين، مقتل 12 شخصًا، قالت إنهم منتمون لحركة "حسم" التي تعتبرها مصر وواشنطن "إرهابية".

لم تعلن الداخلية أسماء القتلى في الحادث الذي جاء بعد ساعات من إصابة 17 شخصًا بجروح في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بالقرب من منطقة الأهرامات . ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. ولم تتطرق وزارة الداخلية إلى وجود صلة بين المداهمة والاعتداء.

بيان الداخلية: تم رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم "الإرهابية" إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة.

البيان: لدى مداهمة الشقة، قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النار تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور ما أسفر عن مصرع سبعة من تلك العناصر.

البيان: تم مداهمة شقة أخرى في دائرة قسم الشروق في شرق القاهرة حيث أكدت المعلومات وجود عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة لـ"الجماعة الإرهابية"، ما أدى إلى مصرع خمسة منهم عثر بحوزتهم على بنادق آلية وذخيرة.

بيان الداخلية: المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية تفيد بصدور تكليفات من قيادات بالخارج لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

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