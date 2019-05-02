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سياسة

قصف غزة.. الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة و"حماس" ترد (فيديو)

قصف على غزة
قصف على غزة
2/5/2019

قصف طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، عدة أهداف تابعة للمقاومة شمالي قطاع غزة، تبعها إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

 من ناحية أخرى، غادر وفد من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معبر رفح تجاه الجانب المصري للاجتماع مع المخابرات المصرية في أعقاب التصعيد الأخير. 

غارات إسرائيلية:
  • طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجرا غارة على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ثم عاودت القصف بعد ذلك.
  • طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعا للمقاومة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، إلى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به.
  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعم أن القصف يأتي ردًا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه أراضي الداخل المحتل، أدت إلى اندلاع حريق في البلدات الاستيطانية في محيط غزة والتي دوت فيها صافرات الإنذار، وفق تقارير إسرائيلية.
  • جيش الاحتلال حمّل حركة "حماس" المسؤولية عن كل ما يجري في أو من قطاع غزة.

المقاومة ترد:
  • المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، بإطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.
  • جيش الاحتلال ذكر أن قواته رصدت إطلاق صاروخين من غزة وسقطا في منقطة مفتوحة بالنقب، دون وقوع إصابات أو أضرار.
  • مصادر إسرائيلية ذكرت أنه عقب قصف طائرات الاحتلال عدة أهداف لحركة حماس، ردت المقاومة بإطلاق صاروخين، أحدهما على "سديروت" والأخر على "شعار هنيجيف"، وقد دوت صافرات الانذار في المنطقتين، ما تسبب بحالة هلع لدى المستوطنين.

  • مطلع الأسبوع الجاري، حمّل جيش الاحتلال إن حركة الجهاد الإسلامي، المسؤولية عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه "إسرائيل" لكنه سقط في البحر، وردًا على إطلاق الصاروخ، قلص الاحتلال مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة إلى ستة أميال.

https://twitter.com/QdsTvSat/status/1123734144456982531?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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