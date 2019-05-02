قصف غزة.. الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة و"حماس" ترد (فيديو)

قصف طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، عدة أهداف تابعة للمقاومة شمالي قطاع غزة، تبعها إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
من ناحية أخرى، غادر وفد من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معبر رفح تجاه الجانب المصري للاجتماع مع المخابرات المصرية في أعقاب التصعيد الأخير.
لحظة شن طائرات الاحتلال عدة غارات على موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة فجر اليوم pic.twitter.com/LwKMtHU23g
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 2, 2019
لحظة استهداف الاحتلال لموقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة
تصوير: ثائر أبو رياش pic.twitter.com/HEnnsr1A9c
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2019
مطلع الأسبوع الجاري، حمّل جيش الاحتلال إن حركة الجهاد الإسلامي، المسؤولية عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه "إسرائيل" لكنه سقط في البحر، وردًا على إطلاق الصاروخ، قلص الاحتلال مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة إلى ستة أميال.
https://twitter.com/QdsTvSat/status/1123734144456982531?ref_src=twsrc%5Etfw