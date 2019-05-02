باحث شرعي: أموال الحج والعمرة تنفق في قتل المسلمين

قال محمد خير موسى الكاتب والباحث إن العالم الإسلامي أمام إشكالية سيطرة سلطة حاكمة على بقعة مقدسة للمسلمين، وتستغل أموالهم في قتل بعضهم.

جاء هذا التعليق لمحمد خير موسى الكاتب والباحث على فتوى مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني أحد علماء المالكية والتي طلب فيها عدم تكرار الحج والعمرة، لمنع الأموال عن "حكام السعودية"، والتي يرى الغرياني أنها تستخدم ضد المسلمين في اليمن وليبيا والعديد من البلاد العربية.

فقد أيد محمد خير هذه الفتوى في برنامج حوار مباشر الذي يبثه "موقع الجزيرة مباشر"، وقال "نحن أمام إشكالية سيطرة سلطة حاكمة استطاعت الهيمنة على بقعة فيها أقدس أماكن المسلمين، يدفع فيها الناس أموالهم ثم نرى عيانا دون مجال للشك أن هذه الأموال تؤخذ وتنفق في قتل المسلمين".

ويؤكد خير أن الأصل في الإنسان ألا يدفع أموالا تعين الظالم على ظلمه، وإن الإمام أبو حامد الغزالي نص في إحياء علوم الدين على أنه لا يجوز أن يدفع أحد المال لقطاع الطرق من الأعراب "ولأمراء مكة الظلمة في زمانه".

أبرز تصريحات محمد خير موسى لموقع الجزيرة مباشر