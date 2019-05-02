الكونغرس يفشل في إبطال "فيتو" ترمب ضد الانسحاب من اليمن

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تجاوز الفيتو الذي وضعه الرئيس دونالد ترمب على مشروع قانون كان قد اقره الكونغرس يقضي بوقف الدعم الامريكي لقوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

الكونغرس الأمريكي يفشل في تجاوز فيتو ترمب بشأن اليمن:

فشلت الخطوة في الحصول على تأييد 67 عضوا من أعضاء المجلس الذي يضم 100 عضو.

في كلمة له قبل التصويت قال السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إن أعضاء المجلس، جمهوريين وديمقراطيين، يساورهم قلق إزاء سياسات السعودية وأن هناك مجموعة مشاريع قرارات متفرقة في المجلس، سيتم العمل عليها بحيث يتبنى المجلس في نهاية المطاف قرارا يلبي مواطن قلق الحزبين، لتصبح قانوناً.

خلال الجلسة التي سبقت قال السيناتور كريس مورفي إن مئات الآلاف من اليمنيين يهددهم خطر المجاعة والمرض بسبب العمليات العسكرية التي تساهم الولايات المتحدة فيها.

مورفي: ربع مليون شخص سوف يموتون في اليمن بسبب المجاعة والمرض وسوء التغذية بسبب حملة عسكرية نحن نشارك فيها، أرجو عدم فهمي بطريقة خطأ، الحوثيون يتحملون درجة كبيرة من المسؤولية أيضا في مناطق سيطرتهم، الحوثيون يسرقون من 15 إلى 20 في المئة من المساعدات الإنسانية، لكن مئات الآلاف من الذين يموتون أو الذين يهددهم خطر المجاعة هم يعيشون في مناطق يسيطر عليه تحالفنا.

خلال نفس الجلسة قال السيناتور بنجامين كاردين إنه يطلب من بقية الأعضاء إعادة النظر ليس فقط في الدعم المباشر الذي تقدمه بلاده للتحالف باليمن بل وفي مبيعات الأسلحة أيضا، محذرا من أن هذا الدعم يحول الولايات المتحدة لشريك في المسؤولية عن معاناة آلاف اليمنيين.

كاردين: أود من الزملاء أن ينظروا إلى ما هو أبعد من دعمنا المباشر لكي يأخذوا بعين الإعتبار، الدور الذي تؤديه مبيعات الأسلحة الأمريكية في تعقيد الصراع.

كاردين: هذه المبيعات لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الإنسان والفظاعات المرتكبة وزعزعة الاستقرار، والسعودية أظهرت عدم التزام بالقوانين الدولية ما أدى الى خسائر كبيرة وضحايا من المدنيين.

الوضع في اليمن: