السودان: قوى الحرية والتغيير تسلّم العسكري مسودة دستور انتقالي

اقترحت قوى الحرية والتغيير، فصيل معارضة رئيس بالسودان، إعلانا دستوريا للبلاد يتم بموجبه تشكيل ما قالت إنه مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري في البلاد.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل هذه الرؤية للإعلان الدستوري الذي يمثل دستورا انتقاليا للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس سيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا.

وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه اقتراحها بالإعلان الدستوري ورؤيتها للفترة المقبلة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي