السراج: لا وقف لإطلاق النار حتى يتوقف الاعتداء على طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.

التفاصيل:

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، أوضح خلال افتتاحه اليوم لجلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة لسنة 2019. موقف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تجاه الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية.

السراج تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء، عن الموقف على الأرض حيث أكد أن الشباب يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة.

بالنسبة للموقف السياسي والحديث عن وقف إطلاق النار والعملية السياسية، أوضح السراج للأطراف الداخلية والخارجية أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.

رئيس المجلس الرئاسي قال"بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماماً عن الوضع بعد هذا التاريخ"، مشيرا إلى أن هناك متغيرات، موضحا "نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطراف العملية السياسية ونعمل على استمرارها.

السراج أضاف أن هناك من نسف العملية السياسية وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية، مؤكدا أن العودة للعملية السياسية سيكون مختلفا لما كان عليه.

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