البنتاغون: مقتل 120 مدنيا خلال عمليات للجيش بالخارج في 2018

فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة قال إن التقرير خطوة جيدة لكن هناك حاجة إلى المزيد.

دافني إفياتار مديرة قسم الأمن وحقوق الإنسان في المنظمة في الولايات المتحدة قالت إن وزارة الدفاع "للأسف مازالت تسجل أعدادا أقل بكثير من الحقيقي للقتلى والجرحى المدنيين الذين يسقطون نتيجة العمليات التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما يظهره أحدث تقرير مفصل لنا بشأن الخسائر المدنية في الصومال وسوريا".