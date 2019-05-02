البنتاغون: مقتل 120 مدنيا خلال عمليات للجيش بالخارج في 2018

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير إن عمليات الجيش الأمريكي قتلت نحو 120 مدنيا وأصابت 65 آخرين في الخارج العام الماضي، وهو أقل بكثير مما ذكرته جماعات مراقبة.
تقرير البنتاغون :
- التقرير، الذي يقدم سنويا بناء على طلب من الكونغرس، أظهر انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني في 2017، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
- التقرير، الذي يقع في نحو 20 صفحة ويرصد العمليات العسكرية الجوية والبرية، أظهر أن 76 مدنيا قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان في 2018 وقتل 48 في العراق وسوريا كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.
- التقرير قال إنه لم يسقط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.
- عدد القتلى المدنيين في التقرير جاء أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة.
- منظمة العفو الدولية وجماعة إيرو ورز للمراقبة قالتا في تقرير نشر في أواخر أبريل/ نيسان إن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة من الرقة في سوريا في 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.
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فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة قال إن التقرير خطوة جيدة لكن هناك حاجة إلى المزيد.
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دافني إفياتار مديرة قسم الأمن وحقوق الإنسان في المنظمة في الولايات المتحدة قالت إن وزارة الدفاع "للأسف مازالت تسجل أعدادا أقل بكثير من الحقيقي للقتلى والجرحى المدنيين الذين يسقطون نتيجة العمليات التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما يظهره أحدث تقرير مفصل لنا بشأن الخسائر المدنية في الصومال وسوريا".
- في فبراير/ شباط، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن 1185 مدنيا قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة في 2018.
- تقرير البنتاغون قال إن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأمريكي وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة.
- المتحدثة باسم البنتاغون كانديس تريش قالت إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملا غير سري.
- تريش: رغم أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاما بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأمريكي الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع في مارس/ آذار الماضي أمرا تنفيذيا ألغى سياسة اتبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تطالب مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وقوع قتلى مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خارج مناطق الحرب.
- أوباما طرح هذه السياسة عام 2016 في إطار زيادة الشفافية فيما يتعلق بضربات الطائرات بدون طيار بعد التوسع في استخدامها من قبل الجيش الأمريكي.