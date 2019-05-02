الادعاء التركي يحقق في مخالفات انتخابية بإسطنبول

بدأ الادعاء التركي، اليوم الخميس، 32 تحقيقا في دعاوى عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في إسطنبول يوم 31 مارس/آذار واستدعى أكثر من مائة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم.

تحقيق في مخالفات انتخابية:

وكالة أنباء الأناضول الرسمية، ذكرت أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في إسطنبول.

الوكالة أضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.

المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.

ملصق انتخابي يحمل صورة بن علي يلدريم المرشح لمنصب رئيس البلدية في إسطنبول وبجواره أردوغان (رويترز)

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