مصر: جرحى في انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف الكبير

استهدف انفجار حافلة سياحية، الأحد، عند المتحف المصري الكبير‭‭ ‬‬ بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة وقالت مصادر أمنية إن 17 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب أصيبوا.

انفجار حافلة سياحية عند المتحف المصري:

قال مصدر إن معظم مصابي الانفجار الذي ألحق أضرارا بالحافلة سياح من جنوب أفريقيا مضيفا أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفى.

لم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها.

أسفر الانفجار عن سقوط 17 جريحا بينهم 10 مصريين و7 من جنوب أفريقيا.

قال شاهد يدعى محمد المندوه لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان.

أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدار منخفض به حفرة.

جاء في نشرة أمنية وزعت على الصحفيين أن ما وقع اليوم هو "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي (خاصة) يستقلها عدد أربعة مواطنين".

أضافت النشرة أن بعض ركاب الحافلة والسيارة أصيبوا.

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به في بيان إن المتحف "آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار".

أضاف "يبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا ويبعد عن مبني المتحف مسافة أكثر من 400 متر".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل 3 سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري وأصيب 10 آخرون على الأقل عندما أصاب انفجار قنبلة على جانب طريق حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

استهداف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير

أثار التفجير على الحافلة السياحية