في دعوة غير مسبوقة.. نائب جمهوري يطالب بعزل ترمب

اعتبر النائب الجمهوري جاستين أماش، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انخرط في سلوك قد يستوجب "عزله" ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

اتهام وزير العدل بتضليل العامة "عمدا":

Few members of Congress even read Mueller’s report; their minds were made up based on partisan affiliation—and it showed, with representatives and senators from both parties issuing definitive statements on the 448-page report’s conclusions within just hours of its release.

— Justin Amash (@justinamash) May 18, 2019