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شاهد: آلاف الطلبة يتظاهرون بالجزائر والشرطة تطوق البرلمان

المظاهرات تخرج باستمرار رافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة في الحكم
المظاهرات تخرج باستمرار رافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة في الحكم
19/5/2019

خرج آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية، الأحد، في مسيرة رافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

التفاصيل:
  • وسط إجراءات أمنية مشددة للشرطة التي طوقت كافة الطرق المؤدية لمبنى البرلمان، تجمع ما يزيد عن 5 آلاف طالب أمام الجامعة المركزية الحكومية بوسط العاصمة.
  • تحول التجمع لمسيرة قارب عدد المشاركين فيها الـ 10 آلاف، توجهت لاحقا من الجامعة المركزية نحو ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، بحسب وكالة "الأناضول".
  • ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
  • تضمنت هتافات الطلبة رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل.

خلفيات: 
  • مسيرة الطلبة بالعاصمة جاءت تزامنا مع الاحتفال بعيد الطالب في الجزائر المصادف للتاسع عشر مايو/ أيار من كل سنة.
  • أجبر بوتفليقة يوم الثاني من أبريل/نيسان على التنحي بعد أسابيع من المظاهرات، لينتهي حكمه الذي استمر 20 عاما.
  • واصل المتظاهرون الاحتجاجات الحاشدة كل جمعة مطالبين بالإطاحة بشخصيات أخرى من النخبة الحاكمة.
  • خضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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