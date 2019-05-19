شاهد: آلاف الطلبة يتظاهرون بالجزائر والشرطة تطوق البرلمان

خرج آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية، الأحد، في مسيرة رافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
التفاصيل:
- وسط إجراءات أمنية مشددة للشرطة التي طوقت كافة الطرق المؤدية لمبنى البرلمان، تجمع ما يزيد عن 5 آلاف طالب أمام الجامعة المركزية الحكومية بوسط العاصمة.
- تحول التجمع لمسيرة قارب عدد المشاركين فيها الـ 10 آلاف، توجهت لاحقا من الجامعة المركزية نحو ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، بحسب وكالة "الأناضول".
- ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
- تضمنت هتافات الطلبة رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل.
خلفيات:
- مسيرة الطلبة بالعاصمة جاءت تزامنا مع الاحتفال بعيد الطالب في الجزائر المصادف للتاسع عشر مايو/ أيار من كل سنة.
- أجبر بوتفليقة يوم الثاني من أبريل/نيسان على التنحي بعد أسابيع من المظاهرات، لينتهي حكمه الذي استمر 20 عاما.
- واصل المتظاهرون الاحتجاجات الحاشدة كل جمعة مطالبين بالإطاحة بشخصيات أخرى من النخبة الحاكمة.
- خضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.