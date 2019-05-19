السعودية "لا تريد الحرب" وتدعو لقمتين طارئتين

دعت السعودية ليل السبت إلى عقد قمتين "طارئتين"، خليجية وعربية، للبحث في الاعتداءات التي حصلت في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

قمتان خليجية وعربية:

الوكالة نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة" في 30 مايو/أيار، لبحث "هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

بحسب المصدر نفسه، فإن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطّتَي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

الإمارات رحبت فجر الأحد بالدعوة إلى القمتين. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفًا خليجيًا وعربيًا موحدًا في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وإن وحدة الصف ضرورية".

"لا نريد الحرب":

السعودية أعلنت، الأحد، أنها لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكنها حذرت من أنها ستدافع عن نفسها ومصالحها "بكل قوة وحزم".

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي في الرياض إن بلاده "لا تريد حربًا ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب، فإن المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

الجبير دعا إلى "التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر".

اتصال من بومبيو:

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحثا فيه "تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".

من المتهم؟