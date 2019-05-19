الحوثيون: الهجوم على أرامكو بداية عمليات ضد 300 هدف سعودي

نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

التفاصيل:

نقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن "العملية الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس/ آذار الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدفا".

أوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في اليمن"، في إشارة إلى التحالف العسكري السعودي الإماراتي.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت، الثلاثاء الماضي، هجوما على محطتين لضخ النفط ضمن خط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط، الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.

وأقرت الحكومة السعودية بالهجوم، وقالت إنه أوقف تدفق النفط في الأنبوب.

الجزيرة حصلت على صور تظهر حجم الضرر بمحطة أرامكو: