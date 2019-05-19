الجبير يسخر من ادعاء ناشط فلسطيني تعرضه لتهديد سعودي

نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن السلطات السعودية تشكل أي تهديد للناشط الفلسطيني إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السعودية له.

التفاصيل:

الجبير قال للصحفيين، الأحد، "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي إنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

الجبير: "قد يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

رد البغدادي:

فور تصريحات الجبير علق البغدادي، الأحد، على صفحته بموقع تويتر قائلًا: "على فكرة حبيبي عدّول (عادل الجبير)، أنا حاصل على اللجوء في النرويج من ٤ سنوات يعني ما احتاج أخترع قصص، عفوًا يعني أنا ناشط حقوق إنسان مش كذاب رسمي أمثالك".

على فكرة حبيبي عدّول، أنا حاصل على اللجوء في النرويج من ٤ سنوات يعني ما احتاج أخترع قصص، عفوا يعني أنا ناشط حقوق انسان مش كذاب رسمي أمثالك — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) May 19, 2019

أضاف: "وعلى فكرة عدّول، أنا زميل في معهد سيفيتا المستقل وهو مقرب من الحكومة النرويجية الحالية ومكتبه ملاصق للبرلمان وكان هو موقع المؤتمر الصحفي، يعني النرويج رح تزعل كثير مني لو اخترعت قصص عليهم، وبعدين ما تحرجهم يعني هم كمان".

البغدادي استطرد: "وكمان يعني عشان ما تحرج نفسك عدّولتي، القصة مش جاي مني أنا، إنما السي آي أيه أبلغت المخابرات النرويجية والمخابرات النرويجية إجت لعند بيتي عشان تبلغني، وصحيفة الغارديان البريطانية هي اللي نشرت الخبر".

وكمان يعني عشان ما تحرج نفسك عدّولتي، القصة مش جاي مني أنا، إنما السي آي أيه أبلغت المخابرات النرويجية والمخابرات النرويجية اجت لعند بيتي عشان تبلغني، وصحيفة القارديان البريطانية هي اللي نشرت الخبر — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) May 19, 2019

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