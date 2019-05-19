أردوغان: لا تراجع عن صفقة "إس 400" الدفاعية مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتراجع عن صفقة صواريخ (إس 400) الدفاعية الروسية، وأكد أن بلاده ستتسلم مقاتلات" أف 35″ الأمريكية، ومعداتها عاجلا أم آجلا.

التفاصيل:

أردوغان شدد أمام وفد من الشباب في إسطنبول في وقت متأخر من السبت على أن بلاده "لن تتراجع عن شراء إس-400″، قائللًا "هذه صفقة مبرمة".

الرئيس التركي، استبعد أن تنفذ بلاده مطالب الولايات المتحدة بتأجيل شراء منظومات إس 400- الصاروخية الدفاعية الروسية المتطورة، وقال إن موسكو قد تقدم موعد التسليم قبيل يوليو/تموز.

كان أردوغان قد قال في 5 أبريل/نيسان الماضي إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف 35″، وإنها بانتظار استلام الرابعة قريبًا.

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أن موقف أردوغان قد يزيد من توتر العلاقات بين حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذ طلبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من أنقرة تأجيل استلام النظام الصاروخي الروسي حتى 2020، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاقتراح.

وفقًا لبلومبرغ، ينطوي الاستمرار في الصفقة على مخاطرة كبيرة قد تصل إلى فرض عقوبات أمريكية ربما تغرق تركيا في اضطراب اقتصادي جديد.

كانت تركيا قررت في 2017 شراء منظومة "إس 400" من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية

تركيا تنتج مع روسيا منظومة إس-500: