قلق أمريكي من تصاعد تجنيد الصين لمسؤولين بهدف التجسس

حكِم على عضو سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكيّة (سي آي إيه) بالسّجن 20 عاماً بتُهمة التجسّس لصالح بكين.

ووصفت القضية بأنها جزء من "توجه مقلق" من قبل بكين حيال الاستخبارات الأمريكية.

التفاصيل

حكم على كيفن مالوري (62 عاماً) بموجب قانون مكافحة التجسس، بعد إدانته ببيع "معلومات دفاعيّة" لقاء 25 ألف دولار لعميل للاستخبارات الصينية خلال رحلتين قام بهما إلى شنغهاي في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2017.

قال مالوري للعميل الصيني في رسالة تعود إلى الخامس من مايو/ أيار 2017 "هدفكم هو الحصول على معلومات، وهدفي هو تقاضي المال".

كان مالوري الذي خدم في الجيش الأمريكي عمل في الجهاز الأمني الخاص بوزارة الخارجيّة الأمريكية قبل أن ينضم إلى وكالة الاستخبارات المركزية.

يتقن مالوري لغة الماندارين الصينية. وحتّى العام 2012 شغلَ مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة "سرّية للغاية".

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