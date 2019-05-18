ترمب أول رئيس أمريكي بعد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي

رفض وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مجددا تسليم البيانات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكررة، مدشنا بذلك معركة قضائية طويلة.

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