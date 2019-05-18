ترمب أول رئيس أمريكي بعد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي

رفض وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مجددا تسليم البيانات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكررة، مدشنا بذلك معركة قضائية طويلة.
التفاصيل
- قال وزير الخزانة في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجهها إلى مجلس النواب الذي يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إن طلب الديمقراطيين يفتقد إلى "هدف شرعي".
- تتواجه إدارة ترمب مع الديمقراطيين الذين يهيمنون على اللجنة المكلفة قضايا الضرائب في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة. وسيلجأ الديمقراطيون على الأرجح إلى المحاكم.
- ترمب هو أول رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي. وهو يؤكد أنه يخضع لرقابة ضريبية.
- طالب رئيس اللجنة الديمقراطي ريتشارد نيل طلب في الثالث من أبريل/ نيسان البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترمب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأمريكيين ملائمة.
- يشتبه وزير الخزانة بأنهم يريدون نشرها لذلك اقترح عليهم معلومات إضافية "حول عملية المراقبة الضريبية الإلزامية"، وهذا ما رفضه الديمقراطيون كما قال ستيفن منوتشين.
- في إطار تحقيقاتهم حول الضرائب والتدخل الروسي والشبهات بعرقلة عمل القضاء، يستبعد الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حتى الآن إمكانية بدء إجراءات لعزل الرئيس، لكنهم يجرون العديد من التحقيقات ضد ترمب.