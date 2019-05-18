بعد النمسا.. خليفة ميركل تدعم حظر الحجاب في المدارس الألمانية

أعربت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنغريت كرامب كارنباور، عن دعمها للجدل الدائر بشأن حظر حجاب الفتيات في الحضانات والمدارس.
التفاصيل
- قالت خليفة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إن "ارتداء الحجاب في الحضانة أو المدرسة الابتدائية ليس له علاقة بدين أو حرية دينية، وهكذا يرى الأمر الكثير من المسلمين أيضا"، موضحة أنها ترى إثارة الجدل عن السماح بارتداء الحجاب في هذه المدارس أمرا مبررا تماما.
- كانت كرامب كارنباور أدلت بتصريحات مماثلة قبل نحو عام عندما كانت تشغل منصب الأمين العام للحزب، حيث قالت في أبريل/ نيسان عام 2018 عندما كان يتم مناقشة مقترح لولاية شمال الراين-ويستفاليا بحظر محتمل لارتداء الحجاب للفتيات دون 14 عاما، إن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن قبل كل شيء على إقناع الآباء، "لكننا لا نستبعد تطبيق حظر كإجراء أخير ممكن".
- النمسا حظرت قبل أيام قليلة ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وهو ما أثار نقاشات جديدة في ألمانيا في هذه القضية.
مسؤول ألماني يتشكك
- من جانبه، أعرب رئيس مؤتمر وزراء التعليم الألمان، ألكسندر لورتس، عن تشككه إزاء دعوة مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج لدراسة حظر الحجاب في المدراس الابتدائية.
- قال لورتس، الذي يشغل منصب وزير التعليم المحلي بولاية هيسن، في تصريحات لصحف مجموعة "جمعية تحرير برلين الجديدة" الصادرة اليوم السبت "عندما يستند الآباء إلى حرية ممارسة العقيدة، فإن دولة القانون يكون لديها فرص ضئيلة للتصرف… الحظر القانوني قد لا يصمد أمام المحكمة الدستورية".
- يراهن السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي على إجراء محادثات ومشاورات مع الآباء.
- في الوقت نفسه، ينظر لورتس بتشكك إزاء ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، حيث قال "لاعتبارات تربوية واندماجية يتعين رفض ارتداء الحجاب في سن التعليم الأساسي، خاصة وأن الإسلام لا ينص على ذلك".
- كانت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، طالبت أمس الجمعة بدراسة حظر ارتداء الحجاب للأطفال في المدارس.
- قالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية "ارتداء فتاة صغيرة للحجاب أمر غير معقول – هذا ما يراه معظم المسلمين أيضا. يتعين دراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفتيات – بداية من إجراء محادثات مع الآباء وصولا إلى الحظر".