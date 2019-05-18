بعد النمسا.. خليفة ميركل تدعم حظر الحجاب في المدارس الألمانية

أعربت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنغريت كرامب كارنباور، عن دعمها للجدل الدائر بشأن حظر حجاب الفتيات في الحضانات والمدارس.

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قالت خليفة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إن "ارتداء الحجاب في الحضانة أو المدرسة الابتدائية ليس له علاقة بدين أو حرية دينية، وهكذا يرى الأمر الكثير من المسلمين أيضا"، موضحة أنها ترى إثارة الجدل عن السماح بارتداء الحجاب في هذه المدارس أمرا مبررا تماما.

كانت كرامب كارنباور أدلت بتصريحات مماثلة قبل نحو عام عندما كانت تشغل منصب الأمين العام للحزب، حيث قالت في أبريل/ نيسان عام 2018 عندما كان يتم مناقشة مقترح لولاية شمال الراين-ويستفاليا بحظر محتمل لارتداء الحجاب للفتيات دون 14 عاما، إن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن قبل كل شيء على إقناع الآباء، "لكننا لا نستبعد تطبيق حظر كإجراء أخير ممكن".

النمسا حظرت قبل أيام قليلة ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وهو ما أثار نقاشات جديدة في ألمانيا في هذه القضية.

مسؤول ألماني يتشكك