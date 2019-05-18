الولايات المتحدة: جو بايدن يطلق حملته لسباق 2020 الرئاسي

يبدأ نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي يتصدر قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية عن الديمقراطيين للعام 2020 حملته الانتخابية بالدعوة للإنصاف والمساواة.

جو بايدن يطلق حملته الرئاسية

حض بايدن الناخبين على إنهاء الانقسامات الحادة ورفض "القلب المتحجر" لدونالد ترمب.

بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه في فيلادلفيا يقول بايدن: بعضهم يعتبر أن الديمقراطيين لا يريدون الوحدة. وإنهم غاضبون، وكلما كنت أكثر غضبا كان ذلك أفضل".

بايدن: سأخوض السباق الرئاسي لمنح الديمقراطيين والجمهوريين على السواء مسارا مختلفا نحو الوحدة.

بايدن: إن كان الشعب الأمريكي يريد رئيسا يزيد من انقساماتنا، ويقود بقبضة محكمة وبيد غير ممدودة وبقلب متحجر يشيطن خصومه وينشر الحقد فإنه لا يحتاج إلي. لديه حاليا رئيس يفعل ذلك تحديدا.

بايد: أمريكا لم ترق إلى مستوى ما تعد به شعبها وذوي البشرة السوداء والنساء.

البحث عن البديل

بعد انتخابات 2016 التي أثارت انقسامات عميقة، قد يكون الناخبون الديمقراطيون يبحثون عن نقيض لترمب، الملياردير المندفع الذي كان يفتقد للخبرة السياسية عند ترشحه.

لارا بروان، مديرة كلية الدراسات العليا في الإدارة السياسية التابعة لجامعة جورج واشنطن: ما يهمهم الآن هو خيار آمن وشخصية معروفة يعتقدون أنه قد يكون بإمكانها هزيمة الرئيس ترمب في ملعبه.

لكن في وقت بدأ بلفت أنظار الناخبين، سيكون على بايدن الذي عرض حتى الآن خطوطا عريضة، تحديد مواقفه حيال جميع المسائل، انطلاقا من الرعاية الصحية والأجور ووصولا إلى الهجرة.

قبل نحو تسعة أشهر من الإدلاء بأولى الأصوات، يعد بايدن الديموقراطي الوحيد، لربما عدا ساندرز، الذي يحظى بشهرة قد تقترب من تلك التي يتمتع بها ترمب.

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