العراق في "وضع حساس" مع تصاعد التوترات الإيرانية الأمريكية

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين اثنين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نقل رسالة للمسؤولين العراقيين الأسبوع الماضي: إذا كنتم لن تقفوا إلى جانبنا، فكونوا على الحياد.

زيارة مفاجئة:

في 8 مايو/أيار قام بومبيو بزيارة سريعة لم يعلن عنها مسبقا إلى العاصمة العراقية في أعقاب إلغائه زيارة إلى ألمانيا بشكل مفاجئ.

المسؤولان العراقيان قالا إن بومبيو نقل للمسؤولين في بغداد معلومات استخباراتية تلقتها الولايات المتحدة تفيد بأن إيران ستهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن هناك تهديدا للقوات الأمريكية في العراق.

المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن بومبيو لم يحدد طبيعة التهديد.

أبلغ بومبيو العراقيين كذلك أن أمريكا لا تتوقع منهم أن يقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في أي مواجهة مع إيران، لكن يجب عليهم ألا يقفوا ضد أمريكا، أي عليهم أن يقفوا على الحياد.

مسؤولون أمريكيون قالوا إن بومبيو أبلغ العراقيين بأن الولايات المتحدة لها "حق أصيل في الدفاع عن النفس" وأنها ستستخدمه في حال تعرض أفراد أمريكيون أو منشآت أو مصالح أمريكية لهجوم من قبل إيران أو وكلائها في العراق أو في أي مكان آخر.

المسؤولون الأمريكيون قالوا إن بومبيو لا يفكر في توجيه أي ضربات وقائية ضد إيران أو استخدام الأراضي العراقية لشن عمليات عسكرية ضد إيران.

بحسب المسؤولين، فإن رسالة بومبيو كانت تتلخص في أن الولايات المتحدة تريد تجنب الصراع، لكنها سترد أو تدافع عن نفسها إذا لزم الأمر.

صرح الوزير للصحفيين على متن طائرته بأن اجتماعاته مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء كانت تهدف إلى إظهار الدعم الأمريكى لعراق "مستقل وذي سيادة"، ولا يخضع لنفوذ إيران.

بومبيو أوضح أيضا أنه أراد التأكيد على ضرورة أن يقوم العراق بحماية الأمريكيين الموجودين على أرضه.

وضع حساس