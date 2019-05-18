السودان: حميدتي يتهم دولا برعاية حملة ضد قوات التدخل السريع

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن هناك حملة ترعاها دول ضد قوات التدخل السريع التي يقودها.

أبرز تصريحات حميدتي قائد قوات الدعم السريع

هناك حملة موجهة ترعاها دول ضد قوات التدخل السريع في السودان.

نحن جزء من الثورة وشراكتنا شراكة حقيقية ونعتزم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة.

نريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة يختار فيها السودانيون من يريدون.

رموز النظام السابق في السجن وسنواصل ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد.

نمر بمنعطف خطير ويجب مراجعة حساباتنا بشكل جيد مع مراجعة أنفسنا فالظلم ظلمات.

استئناف المفاوضات

أعلن المجلس العسكري في السودان، السبت، استئناف مفاوضاته مع إعلان قوى الحرية والتغيير، غدا الأحد.

بيان للمجلس العسكري الانتقالي: استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غدا الأحد بالقصر الجمهوري.

اعتصام القيادة العامة أمام وزارة الدفاع في الخرطوم (الأوربية)

مظاهرة للإسلاميين

تظاهر مئات الإسلاميين في الخرطوم السبت رفضا لـ"تجاهل الشريعة الإسلامية".

الساحة المقابلة لحدائق القصر الجمهوري في الخرطوم امتلأت بمئات من الإسلاميين وأنصار تطبيق الشريعة الإسلامية الذين افترشوا الأرض.

كان عدد من المصلين خرجوا بعد صلاة الجمعة من مساجد في الخرطوم يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم في البلاد.

كانت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية دعت إلى التظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه "اتفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية".

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