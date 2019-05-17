واشنطن بوست: على داعمي الحرب على إيران أن يقلقوا إذا وقعت

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الدول الداعمة للتحرك العسكري الأمريكي ضد إيران يجب أن تقلق إذا حدث تحرك كهذا، لأنها لن تكون بمنأى عن آثار هذه الحرب.

رفض واسع:

حلفاء الولايات المتحدة رفضوا بشكل علني فكرة القيام بتحرك عسكري ضد إيران.

القوى الكبرى مثل روسيا والاتحاد الأوربي دعوا إلى ضبط النفس.

لا يوجد دعم كبير للصراع مع إيران بين المشرعين الأمريكيين، الذين عبر بعضهم عن سخطهم إزاء نقص المعلومات للقيام بتحرك كهذا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورغم لهجته الحادة تجاه طهران، رفض دعوة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى سياسة أكثر تشددا تجاه إيران، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

الصحيفة نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس ترمب "يريد التحدث إلى الإيرانيين. يريد اتفاقا".

من يريد الحرب؟

لكن هناك عددا صغيرا من الدول التي ربما تكون أكثر تعاطفا مع فكرة الحرب من غيرها.

في مقدمة هؤلاء المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

ليس من قبيل الصدفة أن هذه الدول تقربت من البيت الأبيض منذ تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، فقد رأوا في الإدارة الجديدة حليفا لهم ضد إيران.

الرياض، بشكل خاص، بدأت استخدام نبرة استفزازية تجاه إيران.

أمس الخميس، قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الهجوم بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية سعودية، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وقع بأوامر من إيران.

الأمير خالد قال في "تغريدة" على "تويتر": "‏ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية" واصفا جماعة الحوثي بأنها "ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة".

صحيفة عرب نيوز، المحسوبة على الحكومة السعودية، ذهبت إلى أبعد من ذلك، عبر الإشارة إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة تنفيذ ما سمته "ضربة جراحية" ضد إيران انتقاما من التحركات الأخيرة المنسوبة إلى طهران.

في المقالة الافتتاحية اقترحت الصحيفة أن تكون الضربات الجوية الأمريكية ضد سوريا نموذجا للتحرك العسكري الأمريكي ضد إيران.

قالت الصحيفة: "لقد وضعت الولايات المتحدة سابقة، وكان لها تأثير بليغ".

على داعمي الحرب أن يقلقوا: