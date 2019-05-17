طهران تحذر من تأجيج الحرب وترمب يصف الموقف الإيراني بالمرتبك

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشيه في "تغريدة" على "تويتر" إن هناك جهة ثالثة تستعجل قيام حرب وتدمير المنطقة.

وذلك رغم أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين نفوا أن تكون هناك حرب بين واشنطن وطهران.

ماذا قال بيشيه؟

دعا فلاحت بيشيه إلى حوار إيراني أمريكي في العراق أو قطر يكون هدفه إدارة التوتر المتصاعد في المنطقة.

في معرض رده على تصريحات حشمت الله فلاحت بيشيه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن مجلس الأمن القومي هو المرجعية الوحيدة للحديث بشأن قضايا كهذه ووصف كلام فلاحت بيشه بأنه رأي شخصي ولا يعتبر موقفا رسميا للبلاد.

ترمب يهاجم الإعلام:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسائل الإعلام مجددا واصفا إياها بالمخادعة من خلال تقاريرها غير الدقيقة بشأن إيران.

وصف ترمب في "تغريدة" على "تويتر"، هذه التقارير بالخطيرة والمضرة بمصلحة البلاد.

أضاف أن إيران حتى هذه اللحظة لا تعرف كيف يمكن أن تتصرف وهو ما قد يكون أمرا جيدا في هذه المرحلة.

التصعيد ناتج عن اعتقاد خاطئ:

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إن التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن ناتج عن اعتقاد خاطئ لدى كل منهما برغبة الآخر في التصعيد.

أضافت المصادر أن معظم ردود الفعل الإيرانية الأخيرة جاءت خوفاً من حرب أمريكية مباغتة.

نقلت وسائل الإعلام عن مشرعين أمريكيين قولهم إنه لم يكن هناك داع لإرسال قطع عسكرية إلى الشرق الأوسط.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الكونغرس تأكيدها إدلاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية بإفادات سرية بشأن إيران خلال الأسبوع المقبل.

وفقا لتقييم الاستخبارات فإن نشاط إيران الجديد الذي تتخذه الإدارة الأمريكية مبررا لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، هو رد على ما اعتبرته طهران خطوات عدوانية أمريكية ضدها على مدى الشهرين الماضيين.

هذه الخطوات وصفها مشرعون في الكونغرس بالمستفزة تمثلت بتشديد العقوبات على صادرات إيران النفطية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

رأى آخرون أنه لم يكن هناك من داع لإرسال مقاتلات وحاملة طائرات وجنود المارينز إلى الخليج.

وجهات نظر مختلفة داخل الإدارة الأمريكية:

أبرزها تلك التي عبر عنها وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يؤكد أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن إيران كانت تخطط لتوجيه ضربة إلى أهداف أمريكية.

بسبب موقفه هذا تلقى بومبيو رسالة من كل من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس لجنة الخدمات المسلحة.

جميعهم أعربوا عن القلق البالغ مما اعتبروه استغلالا وتسييسا للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بإيران ودول أخرى.

هذا في رأيهم أدى إلى خلافات عميقة بين وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات الاستخبارات.

ومن المتوقع انعقاد جلسة استجواب في مجلس الشيوخ بشأن إيران يشارك فيها وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة والقائم بأعمال وزير الدفاع.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الرئيس ترمب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع أنه لا يريد حربا مع إيران.

الكويت تحذر من تسارع وتيرة التصعيد:

حذر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله من تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة واصفا الوضع الإقليمي بالملتهب.

قال الجار الله لوكالة الأنباء الكويتية إن الوضع يدعو إلى القلق وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة كما دعا إلى بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذ التصعيد الخطير.

أضاف الجار الله أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد استعرض المشهد السياسي في المنطقة خلال جلسة سرية عقدها مجلس الأمة بشأن هذه التطورات.

أوضح أن بلاده قد قامت بالاستعدادات اللازمة تحسبا لأي تطور يسفر عن هذا التصعيد.

جولة ظريف: