شاهد: لوحة ضد الاحتلال الإسرائيلي تخاطب زوار "يوروفيجن"

اغتنمت منظمة إسرائيلية مناهضة للاحتلال تنظيم مسابقة يوروفيجن للأغنية هذا العام في تل أبيب لتقديم جولات سياحية للزوار للاطلاع على واقع الحكم العسكري الذي يخضع له الفلسطينيون.
كسر الصمت:
- منظمة (كسر الصمت) غير حكومية مناهضة للاحتلال وتنتقد الحكومة الإسرائيلية اليمينية- رأت في تنظيم مسابقة الأغنية هذا العام في مدينة تل أبيب فرصة لاطلاع الزوار الأجانب على واقع الحكم العسكري الذي يخضع له الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
- المنظمة الناقدة للحكومة الإسرائيلية اليمينية، تقوم بجمع ونشر شهادات الجنود الإسرائيليين الحاليين والسابقين حول الانتهاكات التي يقولون إنهم ارتكبوها أو شاهدوها خلال خدمتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- ترى إسرائيل في استضافة المسابقة الدولية وسيلة لتقديم صورة إيجابية وسلمية عن نفسها، وتشجيع السياحة التي تعتبر بالفعل مصدرا رئيسيا للدخل في البلد المطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
- لتوضيح صورة مغايرة، وضعت المنظمة غير الحكومية لوحة إعلانية عملاقة بجانب طريق رئيسية من الأكثر ازدحامًا في تل أبيب، وأعادت صياغة شعار المسابقة الدولية "تجرأ أن تحلم" ليصبح "تجرأ أن تحلم بالحرية".
- تظهر اللوحة واجهة لشاطئ البحر المتوسط في تل أبيب إلى جانب مشهد للجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية مع برج مراقبة عسكري.
- تدعو اللوحة الزوار إلى "مشاهدة الصورة كاملة" بدءا من 14 أيار/مايو، من خلال جولات يومية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
- تعد البلدة القديمة بالخليل مقدسة لدى المسلمين واليهود، وتمثل نقطة توتر شبه دائمة، ويعيش فيها ما لا يقل عن 600 مستوطن تحت حراسة عسكرية مشددة وسط حوالي 200 ألف فلسطيني.
"تحت حكمنا العسكري"
- من ضمن ما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة كسر الصمت "نحن سعداء لأنك جئت للاحتفال معنا، استمتع بالشواطئ والشمس، ولكن هناك جانب آخر للمجتمع الإسرائيلي، على بعد ساعة من الفندق الذي تنزل فيه- في الأراضي المحتلة، لا يزال ملايين الفلسطينيين يعيشون تحت حكمنا العسكري".
- مبادرة كسر الصمت أغضبت قادة سياسيين إسرائيليين ووسائل إعلام محلية، وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "مرة أخرى تجد منظمة الكراهية البغيضة الوقت لنشر الأكاذيب ضد دولة إسرائيل".
- صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت إن المسابقة تهدف إلى وضع الواقع المعاش جانبا، وقالت "في يوروفيجن، هناك فقط مناظر طبيعية مبهرة وشعب جميل وشواطئ رائعة" واتهمت المنظمة باستغلال الفرصة لنشر موقفها "خدمة للحملة المعادية لإسرائيل".
- في ذات الصدد، هاجمت مجموعة (قف معنا) المناصرة لإسرائيل ومقرها لوس أنغلوس مبادرة منظمة "كسر الصمت" وقالت المجموعة إنها بصدد تعليق لوحة خاصة بها تحمل صورا "لطيور الحمام والشاطئ وأطفال صغار ورجلين إسرائيلي وفلسطيني يسيران يدا بيد".
- بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة، فإنها ستقدم جولات مجانية "لرؤية مجتمعنا المنفتح وكيف تكون إسرائيل منارة للعالم" ويشمل خط سير هذه الجولات مدينة حيفا في شمال إسرائيل، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والحدود الفاصلة بين إسرائيل وغزة.