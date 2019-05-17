شاهد: لوحة ضد الاحتلال الإسرائيلي تخاطب زوار "يوروفيجن"

اغتنمت منظمة إسرائيلية مناهضة للاحتلال تنظيم مسابقة يوروفيجن للأغنية هذا العام في تل أبيب لتقديم جولات سياحية للزوار للاطلاع على واقع الحكم العسكري الذي يخضع له الفلسطينيون.

كسر الصمت:

منظمة (كسر الصمت) غير حكومية مناهضة للاحتلال وتنتقد الحكومة الإسرائيلية اليمينية- رأت في تنظيم مسابقة الأغنية هذا العام في مدينة تل أبيب فرصة لاطلاع الزوار الأجانب على واقع الحكم العسكري الذي يخضع له الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

المنظمة الناقدة للحكومة الإسرائيلية اليمينية، تقوم بجمع ونشر شهادات الجنود الإسرائيليين الحاليين والسابقين حول الانتهاكات التي يقولون إنهم ارتكبوها أو شاهدوها خلال خدمتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترى إسرائيل في استضافة المسابقة الدولية وسيلة لتقديم صورة إيجابية وسلمية عن نفسها، وتشجيع السياحة التي تعتبر بالفعل مصدرا رئيسيا للدخل في البلد المطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

لتوضيح صورة مغايرة، وضعت المنظمة غير الحكومية لوحة إعلانية عملاقة بجانب طريق رئيسية من الأكثر ازدحامًا في تل أبيب، وأعادت صياغة شعار المسابقة الدولية "تجرأ أن تحلم" ليصبح "تجرأ أن تحلم بالحرية".

تظهر اللوحة واجهة لشاطئ البحر المتوسط في تل أبيب إلى جانب مشهد للجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية مع برج مراقبة عسكري.

تدعو اللوحة الزوار إلى "مشاهدة الصورة كاملة" بدءا من 14 أيار/مايو، من خلال جولات يومية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

تعد البلدة القديمة بالخليل مقدسة لدى المسلمين واليهود، وتمثل نقطة توتر شبه دائمة، ويعيش فيها ما لا يقل عن 600 مستوطن تحت حراسة عسكرية مشددة وسط حوالي 200 ألف فلسطيني.

"تحت حكمنا العسكري"