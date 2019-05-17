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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سقوط طائرة إف-16 فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

17/5/2019

سقطت طائرة إف-16 مقاتلة فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى نشوب حريق.

التفاصيل:
  • السلطات قالت إن طائرة مقاتلة من طراز F-16 تحطمت داخل مستودع خارج قاعدة الاحتياط الجوي في جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى وتمكن الطيار من القفز.
  • أبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة (لوس أنغليس تايمز) بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة، وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيرا".
  • قال الميجور بيري كوفينغتون، مدير الشؤون العامة في القاعدة، إن الطيار خرج قبل تحطم الطائرة ولم يصب بأذى.
  • أظهرت صور، فتحة كبيرة في سطح المبنى شرق لوس أنغليس، ويقول كوفينغتون إنه لا توجد إصابات على الأرض.
  • بحسب المسؤولين فإن الطائرة مخصصة للحرس الوطني الجوي، وأغلقت السلطات، الطريق السريع 215 الذي يمر بالقرب من القاعدة، في الاتجاهين.
المصدر : وكالات
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